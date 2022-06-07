Для сохранения Невско-Ладожского бассейна Ленобласть и Петербург создадут единый экосовет

В ближайшее время появится совет регионов, который будет заниматься мониторингом состояния Ладожского озера. Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко приняли такое решение на совместном заседании.

Как тметили эксперты, в Петербурге количество очистных сооружений за последние десять лет увеличилось в два раза. Таким образом в городе очищается 99,6 процентов всех сточных вод. Также губернаторы решили о сотрудничестве в сфере переработки строительных отходов. Планируется создать единую цифровую платформу для контроля за их вывозом.

По словам Беглова, утвердили единую концепцию по обращению с ТКО и прилагаются усилия по синхронизации территориальных схем. Дрозденко же отметил, что создание единой платформы сможет привлечь к программе и другие регионы.