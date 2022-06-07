До 22 градусов потеплеет во вторник в Петербурге

Долгожданный антициклон накрыл Петербург. Летнее тепло придет ненадолго в Северную столицу благодаря нему. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух в городе во вторник, 7 июня, прогреется до плюс 22 градусов, а в области до плюс 23 градусов. В этот день дожди обойдут Петербург стороной, но ветер останется северо-западным с порывами до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно меняться и будет чуть выше нормы.

По словам синоптика, в среду, 8 июня, продолжится повышение температуры. Однако во второй половине дня местами пройдут дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга дал новый прогноз погоды на лето.