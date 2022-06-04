В Петербурге в субботу будут дожди с грозами и до +18 градусов

В Петербурге в первые летние выходные начнутся с прохладной, дождливой и облачной погоды. Местами над городом будут грозы, а температурные значения останутся близки к климатической норме. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, Петербург останется на периферии циклонического вихря. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, местами с грозами. В течение дня температура воздуха в Петербурге будет колебаться от плюс 16 до 18 градусов. Ветер обещают юго-западный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Во время грозы он останется порывистым. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Ленинградской области будет от 14 до 19 градусов тепла. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в большинство районов пройдут кратковременные дожди, где-то грозы.

В воскресенье местами также будут идти небольшие дожди и днем ожидается около плюс 18 градусов.