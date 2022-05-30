1400 кубометров вывезли с петербургских улиц после Дня города

За чистотой улиц, парков и площадей во время Дня города следили специалисты дорожного и садово-паркового предприятия Комитета по благоустройству.

За прошлую неделю на полигон вывезли 1400 кубометров мусора и 2200 тонн смета. Также территорию активно замывали от пыли. На это ушло 37 тысяч кубометров воды, а также почти 500 литров шампуня.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, по улицам организовали дополнительную уборку тех мест, которые были ближе всего к праздничным гуляниям. В центральных районах сверх плана выделили 40 единиц техники и более 80 работников. Кроме того, в каждом районе дежурили бригады по 15 человек и две машины.