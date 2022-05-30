В понедельник петербуржцев ждет потепление до +20

В Петербурге в понедельник, 30 мая, ожидается повышение температуры и отсутствие осадков. Об этм собщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Благоприятные метеоусловия складываются под влиянием гребня антициклона, который вытянулся с юго-востока. Начало рабоей недели обойдется без дождей, благодаря чеу солнечные лучи будут активнее прогревать воздушные массы. Столбик термометра поднимется до плюс 21 градуса, а в Ленинградской области до плюс 22 градусов. Ветер будет юго-восточным и северо-западным со скоростю от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть выше нормы.

Леус считает, что с такими значениями 30 мая может стать самым теплым днем с начала года. Пока что в лидерах 7 мая, тогда температура была 19,2 градуса тепла.

Также синоптик рассказал, что во вторник, 31 мая, в Петербург снова вернутся небольшие дожди, а также будет чуть холоднее.