Росприроднадзор объяснил радужные разводы в Большой Невке

Появление радужных пятен на акватории Большой Невки может быть связано с прошедшими друзьями. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

В надзорной службе рассказали, что это обусловлено отсутствием очистки дождевых вод, которые поступают в ливневую канализацию. При выпадении большого количества осадков на реках и каналах может появиться радужная пленка.

Как отметили в ведомстве, также появление мутно-коричневых разводов на акваториях может быть связан размывом не укрепленной береговой линии.