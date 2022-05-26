Экологи объяснили массовый смерть рыбы в Петербурге

Большое количество мертвой рыбы стали замечать в реках и каналах Петербурга. Местные жители размещают в социальных снимки ЧП.

Так, горожане сообщают о массовой гибели рыб в реке Фонтанке около Измайловского проспекта, а также в притоках Невы и Большой Невке между Сампсониевским и Гренадёрским мостами.

Как сообщает телеканал 78, в региональном Роспотребнадзоре заявили, что в указанных местах нет выпусков промышленных стоков, а информация о каких либо нарушениях не поступало. Для выяснения причин случившегося специалисты взяли пробы и анализы.

Председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зелёный крест» Юрий Шевчук считает, что рыба погибла не по естественным причинам, ведь резких климатических изменений нет.