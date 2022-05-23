Бобры в поисках пары появились в жилых районах Петербурга

В последние дни у жителей Петербурга появился шанс встретиться с дикими бобрами в районах жилой застройки. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В ведомстве уточнили, что во второй половине весны у бобров появляется потомство и молодые животные начинают отлучаться от семьи, чтобы найти новык места для обитания. Там они надеются на формирование самостоятельных пар.

В этот период у горожан возрастает возможность столкнуться с бобрами. При встрече с ними необходимо минимизировать контакт. Во внимание стоит принять и то, что животных не стоит подкармливать, а гладить точно не стоит. Бобер - дикое животное, может повести себя непредсказуемо и даже напасть. Петербуржцы часто обращают внимание на животных и птиц. Биолог рассказал правила поведения с дружелюбными на вид грызунами.

Если бобер пострадал или нуждается в помощи, то можно позвонить по телефону оперативного дежурного управления Росприроднадзора: 7 (921) 987 58 99.