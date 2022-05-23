В понедельник в Петербурге будет солнечно и без дождей

На периферии антициклона Понедельник оказался в понедельник, 23 мая. В городе не будет дождей и чуть потеплеет. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус..

В первый день рабочей недели в городе на Неве потеплеет до плюс 17 градусов, а в Ленинградской области до 18 градусов тепла. Эти значения на один-два градуса ниже климатической нормы.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до восьми метров в секунду, а атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы. Леус добавил, что во вторник также обойдется без осадков, а днем будет около плюс 15 градусов.