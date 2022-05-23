1,5 тонны мусора и отходов убрали с берега Финского залива

Неравнодушные петербуржцы на этих выходных организовали субботник на берегу Финского залива. Во время акции активисты убрали более 1000 килограммов смешанных отходов и более 500 килограммов вторсырья. Об этом сообщает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Также волонтеры сдали опасные отходы: 2,5 килограмма батареек, 138 килограммов шин, 1,3 килограмма просроченных лекарств и 500 грамм оргтехники. Все это утилизируют правильными методами.

На официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте", поблагодарили активных жителей за инициативу и участие, а спецтранс №1 за содействия.