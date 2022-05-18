В Петербурге поменялись местами ночные и дневные температуры

Погодную аномалию зафиксировали в Петербурге. Продолжавшееся несколько дней похолодание необычно тем, что его пик пришелся на дневные часы. Привычные показатели температур в течение суток поменялись местами. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов.

В своем телеграм канале он рассказал, что максимальная температура была ночью, а минимальная в середине дня. По его словам, такое в Петербурге случается крайне редко, чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она также повышается.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за сильного ветра в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности.