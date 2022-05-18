Из-за сильного ветра в Петербурге объявили желтый уровень опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности, который говорит о потенциально угрожающих погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

По данным Росгидрометцентра, с 12:00 до 21:00 в среду, 18 мая, на территории Северной столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра, достигающих до 15 метров в секунду.

Власти города попросили водителей и пешеходов быть осторожными, избегать шатких конструкций.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в городе температурный фон остается ниже нормы. В Петербурге прохладнее на 3-4 градуса от климатической нормы.