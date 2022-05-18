В Петербурге температурный фон остается ниже нормы

Небольшое потепление ожидается в Петербурге в среду, 18 мая. Несмотря на это, температура все равно ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Восточная периферия антициклона будет влиять на погоду в городе. В среду в Северной столице будет облачно, но без сильных дождей. По информации синоптика, температура в городе будет не выше +12 градусов, а в Ленинградской области до плюс 14 градусов. Северо-западный ветер со скоростю от пяти до десяти метров в секунду будет дуть в течение дня.

Атмосферное давление немного упадет, но все равно будет выше нормы и составит 762 мм рт. ст. Четверг, 19 июня, будет чуть более теплым и без осадков.