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Главный синоптик Петербурга рассказал о холодной погоде в мае

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© Фото: Baltphoto

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О прогнозах погоды на май в Петербурге рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, судя по данным средней суточной температуры воздуха, прогноз не обнадеживающий. Однако пока что будет тепло. Например, сегодня, 11 мая. Воздух прогреется до плюс 18 градусов тепла. Несмотря на то, что средняя температура за сутки уже равняется плюс восьми градусам, вскоре поднимется до плюс 11. Однако не стоит ждать жаркой погоды.

Циклоны продолжают влиять на город. Из-за этого петербуржцам придется снова терпеть дожди и западный ветер. Высокая средняя суточная температура будет держаться лишь благодаря теплым ночас.

В начале следующей недели в Северную столице придет холодная погода. Также сновая появится вероятность затока арктического воздуха. Возможно, что столбик термометра не поднимется выше плюс 9 градусов. Однако Колесов отметил, что утверждать еще рано.

 

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