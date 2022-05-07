В Петербурге 7 мая прошли гроза, град и ливень

Днем 7 мая жители Петербурга услышали раскаты грома. Как рассказали метеорологи-любители, на линии неустойчивости перед холодным фронтом циклона Wildrud ячейки развились до грозовой стадии.

В половину четвертого жители северных районов города услышали раскаты грома. За ними начался ливень, местами даже с градом.

Отмечается, что периодический гром продолжается в юго-восточных и центральных районов. Плюс 19 градусов достигли столбики термометров. После ливня посвежело до плюс 17. Ночью регион пересечет холодный фронт, а в воскресенье, 8 мая, ожидается вторжение арктического воздуха с кратковременными осадками. Это не позволит подняться выше плюс 12 градусов.

Как сообщает главное управление МЧС по Петербургу, грозы возможны и в ближайшие три часа.