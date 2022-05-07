В Центральном районе Петербурга пожаловались на запах газа по ночам

Жители Центрального района Петербурга в ночь на 7 мая пожаловались на резкий запах с улицы. В администрации района рассказали, что заявки поступали от горожан с 23:50 до 03:00. Об этом сообщает телеканал 78.

По словам горожан, запах напоминал газ или нефтепродукты.

В ЦУКС МЧС уточнили, что запах мог исходить от аварийной емкости с мазутом, которая находится на Нефтебазе на Глухоозерском шоссе, 15. После трех часов ночи на неприятный запах в администрацию больше не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Кудрово жителям не дает жить запах горелого кофе.