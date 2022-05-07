Самые аллергенные растения в Петербурге назвали специалисты Ботанического института

Для аллергиков весна и лето являются самыми опасными временами года. Как рассказали специалисты из Фенологического центра Ботанического института имени Комарова РАН, 12 деревьев и кустариников растут на территории Петербурга и вызывают поллиноз, или аллергический риноконъюнктивит. Это сезонное заболевание и является причинй аллергической реакции на пыльцу растений. Среди них ольха, осина, лещина, береза, ива, липа и другие.

Как сообща "Комсомольская правда Санкт-Петербург", самый пасный период начинается с цветением клена остролистного, а за ним следуют дуб и черемуха. Также список цветущих растений последовательно включают в сеья ясень, каштан, акация и рябина. Также в начале лета зацветает чубушник и сирень. Эти растения цветут примерно до 14 июля.