Во вторник в Петербурге будет сильный ветер и температура ниже нормы

В Петербурге на погоду окажет влияние холодная, тыловая часть циклона. Его центр переместится в акваторию Белого моря. Об этом сообщает ведущий специалист центр "Фобос" Михаил Леус.

Ниже климатической нормы опустятся столбики термометров. В городе будет температура воздуха от плюс семи до плюс девяти градусов, а в Ленинградской области от плюс пяти до плюс десяти градусов. Также будет облачная с прояснениями погода, а местами пройдут небольшие дожди.

Ранее в МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра - западный ветер ускорится от пяти до 10 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также отмечается, что атмосферное давление будет расти.