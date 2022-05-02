В Петербурге клещи атаковали животных

В Петербурге начали активничать клещи. Опасность они не представляют не только для людей, но и для животных. Петербуржцы рассказали, в каких случаях нужно помгать диким животным избавиться от клещей.

Фотограф Антон Кубышкин опубликовал в группе в социальной сети "ВКонтакте" фото ящерицы из Юнтоловского заказника и прицепившейся к ней клещом. Он спросил у пользователей, нужно ли отлавливать животное и избавлять его от кровососа.

Участники группы рассказали, что делать это специально не нужно, ведь животные с насекомыми сами могут разобраться между собой. Некоторые пользователи отметили, что все таки помогали животным, если те давались в руки.