Солнечное гало заметили в небе над Петербургом

Довольно редкое природное явление появилось сегодня, 2 мая, в небе над Петербургом. В социальных сетях пользователи поделились снимками гало. Интернет-пользователи активно делились снимками в социальных сетях.

Гало называют редкое атмосферное оптическое явление, которое представляет из себя вторичное свечение вокруг источника света. Обычно оно имеет форму кругу, дуги, кольца, "алмазной пыли" и светового столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с 5 на 6 мая петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Ожидается, что в час будет выпадать около 50 метров.