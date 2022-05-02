3 мая в Петербурге поднимется сильный ветер

Западный и северо-западный ветер усилится в Петербурге во вторник, 3 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Скорость ветра будет составлять от 7 до 12 метров в секунду, а местами и до 15 метров в секунду. Из-за этого стволы деревьев будут сильно гнуться, а также будет сложно двигаться против воздушных потоков.

Напомним, что сегодня, 2 мая, в Петербурге будет без существенных осадков, на севере города пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет около 11-13 градусов тепла. С юго-запада будет дуть порывистый ветер.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с 5 на 6 мая петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды.