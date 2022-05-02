2 мая в Петербурге ожидается до 13 градусов тепла

В Петербурге в понедельник, 2 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие дожди ожидаются лишь на севере Ленобласти.

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, метеорологические условия в Петербурге определит южная периферия циклона, чей центр расположен на севере Скандинавии.

Так, сегодня температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов, а порывы юго-западного ветра будут от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 753 мм. рт. ст., что ниже нормы. Также в ночь на вторник пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.