С 5 на 6 мая петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды

В Петербурге и Ленинградской области можно будет увидеть с 5 на 6 мая метеорный поток Эта-Аквариды. Ожидается, что в час будет выпадать около 50 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Астро Фото Болото».

Лучше всего его будет наблюдать с 00:40 до 01:20 ночи. По словам экспертов, что метеоров будет намного больше, чем в прошлые Лириды.

Отмечается, что поток метеоров будет виден в двух полушариях Земли. Кроме потока, в 12:00 на южном горизонте будет ярко видна группировка спутников Старлинк.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что "Литературная почта" начнет работать в Петербурге. В рамках Книжного салона петербуржцы и гости города смогут отправить открытку в любую точку России.