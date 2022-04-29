Жителей Петербурга попросили не собирать и не покупать первые весенние цветы

Жителей Петербурга и Ленинградской попросили не срывать и не покупать первые весенние цветы в Росприроднадзоре по Северо-Западу. Также в ведомстве пригласили поучаствовать в природоохранной акции "Осторожно, первоцвет!".

Также объявление с призывом не покупать первоцветы к петербуржцам обратятся в петербургской подземке. В Росприроднадзоре уточнили, что от деятельности продавцов страдают ветреница дубравная, печеночница благородная и ландыш майский. Хоть эти виды и не занесены в Красную книгу, но страдают из-за массового сбора и могут исчезнуть. Также напомнили петербуржцам и об административной ответственности, которая грозит не только за сбор и торговлю, но даже и за приобретение первоцветов.