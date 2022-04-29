За две минуты петербуржцам показали недельное таяние льда в Финском заливе

К Петербурге постепенно подкрадывается весна. Несмотря на похолодание, Финский залив продолжает избавляться от ледяного покрова. Камеры "Лахта Центра" запечатлели этот процесс.

Видео опубликовали в Telegram-канале комплекса. Всего в две минуты уместился недельный сход льда. На записи можно увидеть, как на поверхности воды меняется рисунок, а Финский залив потихоньку высвобождается от зимних оков.

В пресс-службе центра отметили, что большие глыбы становятся тоньше и меньше, а рисунок движется и меняется.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербург вернулись мокрый снег и дожди, а также наступило похолодание. Однако на майские праздники весна должна вернуться.