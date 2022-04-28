Петербуржцев ждет холодный июль и август

На протяжении всего лета в Петербурге температура воздуха будет близка к норме. Об этом заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на это не обойдется без аномалии. Так, в июле и августе будет чуть холоднее. При этом обойдется без повторения прошлогодней жары.

Также он рассказал, что в мае циклоны будут чередоваться с антициклонами, а средняя температура воздуха составит 11-12 градусов. Осадков будет не так много. Колесов уточнил, что июль также будет сухим, с дефицитом осадков в районе 40-90% от нормы. По его словам, в июле температура в любом случае повысится и будет тепло, хотя дожди иногда и будут идти.