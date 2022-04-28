27 апреля в Петербурге побит вековой рекорд по холоду

27 апреля в этом году в Петербурге стало самым холодным с начала XXI века. О новом температурном рекорде рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в городе продолжает формироваться холодная воздушная масса из-за чего температура может сильно скакать. В среду, 27 апреля, на столбике термометра так и не появилась отметка выше 4,5 градуса. Таких холодных показателей 27 апреля не было с начала века. Самым близким значением была отметка в 4,9 градуса в 2013 году.

При этом эксперт отметил, что апрели стали теплыми только в этом веке. Температура в 2-3 градуса в этот месяц была нормой в XX-м. Самым холодным днем за всю историю наблюдений пока остается 27 апреля 1902 года, когда было плюс 0,3 градуса, а второе место занимает 1924 год и 0,7 градуса тепла. Самым же теплым стал 2001 год, когда 27 апреля было 24,9 градуса.