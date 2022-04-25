В Ботаническом саду ворону засняли за рыбалкой

За ловлей рыбы очевидцы запечатлели ворону в Ботаническом саду Петра Великого. Забавное видео опубликовали в сообществе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказала автор поста, она недавно видела видео, где ворона ловила рыбку, а на днях увидела похожую ситуацию своими глазами в Ботаническом саду Петра Великого и сняла этот процесс.

Запись собрала множество лайков, а в комментариях пользователи отметили, что рыбка попалась птицы из-за того, что вмерзла в лед. Другие вовсе не ожидали от вороны подобной прыти.