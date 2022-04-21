Сразу 11 камерунских козлят родились в Ленинградском зоопарке

11 козлят родилось у камерунских коз в Ленинградском зоопарке в апреле. Их вместе с мамами содержат во внутренних помещениях. Однако на малышей можно посмотреть на фото и видео. Об этом сообщают в группе Ленинградского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

Сразу пять камерунских коз стали мамами за первые две недели апреля: Нюша, Веснушка, Забава, Звездочка и Моника. Уже через четыре часа новорожденные козлята могут встать на ножки и бегать по загону. Они станут взрослыми уже в возрасте семи месяцев.

Сотрудники рассказали, что у козлят яркий окрас, тонко и смешно блеют, а к людям относятся с большим интересом, однако нужно соблюдать осторожность. По их словам, во время знакомства с малютками, их мамы добродушно стояли рядом и шли на контакт.