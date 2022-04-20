Крысы живут почти в 20% жилых домов в Петербурге

В прошлом году в Петербурге зарегистрировали более трех миллионов случаев заражения различными заболеваниями. Два процента из них составляют зоонозные инфекции, которые встречаются как у животных, так и у людей. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

По её словам, переносчиками этой болезни, в том числе, являются грызуны и домовые крысы. Заразиться человек может при контакте с больны животным или употреблении воды. Катаева отметила, что сейчас почти в 20% жилых домов есть грызуны. При этом 80% жилого фонда свободно от мышей и крыс.

Как рассказал председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, за три недели апреля дератизационные мероприятия провели в 49% многоквартирных домах. Он уточнил, что из-за потепления грызуны начинают размножаться и выходить на улицу.