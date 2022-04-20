Стало известно, когда петербуржцам можно начинать дачный сезон

В Петербурге надолго установилась плюсовая темпера, но за городом еще лежит снег. К северу от города можно заметить сугробы, но они уже начинают медленно таять.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале, снежный покров стремительно разрушается в последние десять дней, когда регион попал под влияние антициклона. Так, его высота в два раза сократилась в Лодейном поле и Выборге, где наблюдалось больше всего снега - с 65 сантиметров до 25 сантиметров. Также в скором времени покажется земля и на юго-востоке, где процесс таяния будет идти еще быстрее. Например, в Тихвине высота снега уменьшилась в десять раз, а в Ефимовском почти в семь раз.

К 1 мая снежный покров останется только в лесах востока и севера области. Именно тогда можно будет начать дачный сезон.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что сегодня, 20 апреля, в Петербурге обещают потепление до +15.