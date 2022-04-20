В среду в Петербурге будет +15 и солнечно

В Петербурге в среду ожидается солнечная и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, антициклон останется основным объектом на карте погоды северо-западной части России в среду, 20 апреля.

Воздух прогреется до плюс 15 градусов, а в области до 16. Ветер будет северо-восточным, а его порывы достигать от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление незначительно поменяется и окажется выше нормы - 769 миллиметров ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что рекордное тепло пришло в Петербург 18 апреля. В субботу термометры в Петербурге показали рекордные +10,4 градуса.