За уборку Опочининского сада основательно взялись волонтеры

Масштабную уборку провели волонтеры в Опочининском саду Василеостровского района Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Для проведения экологической акции "Зеленая миля" собрались учащиеся петербургского радиотехнологического колледжа. Организатором стал Совет Студенческого Самоуправления. В рамках акции студенты убрали и отсортировали мусор в Опочининском саду.
Стоит отметить, что данный сад пользуется большой популярностью у жителей Петербурга. Здесь с радостью каждый день проводят время сотни малышей и их родители, пожилые люди и студенты.