В каждом пятом здании Петербурга есть крысы

Крысами заселены 19% пищевых и жилых объектов Петербурга. Данные об этом содержатся в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

В документе говорится, что в городе есть единичные случаи заражения людей инфекциями, которые переносятся крысами. Среди них псевдотуберкулез, лептоспироз и кишечный иерсиниоз. Они сопровождаются интоксикацией и возможным поражением органов.

Кроме того, в документе значится, что дальнейшее увеличение численности грызунов в Петербурге может привести к росту числа особо опасных инфекционных заболеваний людей и ухудшению качества жизни населения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Петербург наводнили крысы. Роспотребнадзор требует от администрации Петербурга санитарных мер, чтобы исправить ситуацию.