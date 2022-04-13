В среду в Петербурге будет +10 и солнечно

Для жителей Петербурга в среду, 13 апреля, будет еще один солнечный день. Ожидается температура до плюс 10 градусов и без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем ветер будет умеренным, а воздух прогреется до +10 градусов, облачность переменная, а осадков не ожидается.

К ночи снова станет немного морозно, а температура будет от 0 до минус двух градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в 2022 году март в Петербурге стал самым солнечным в этом веке. В общей сумме солнце радовало горожан в этом месяце больше 178 часов.