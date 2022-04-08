В Ленинградском зоопарке показали редкие кадры с детёнышем мунтжака

Детеныш мунтжака начал "выходить в свет" в Ленинградском зоопарке. Малыш родился 16 января, но до этого дня его сложно было увидеть.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что сперва посетители не могли посмотреть на новорожденного. На улице было слишком холодно и снежно, а детеныш был пугливым и постоянно убегал в домик, как видел людей возле вольера. Однако в последнее время олененок начал выходить на прогулку по открытому вольеру вместе со своими родителями. Сотрудники зоопарка уточнили, что детеныш подрос и у него уже почти сошли детские пятнышки, а крошечные ноги окрепли. Теперь он уверенно гуляет прогуливается по своему дворику. Пока что имя маленькой мунтажке не выбрали.