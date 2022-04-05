На берегу Финского залива образовались трехметровые навалы льда

На северной части судопропускного сооружения С-1 КЗС образовался навал льда высотой в два человеческих роста. Об этом рассказали в дирекции комплекса защитных сооружений.

Там объяснили, что ледяные навалы являются нагромаждением льдин высотой от трех метров, которые образуются в результате сильного ветра на берегах водоемов. Специалисты считают, что подвижка ледяного покрова в Финском заливе случилась еще в конце марта этого года из-за небольшого подъема уровня воды при ветрах западных направлений. Максимальная высота навалов на Финском заливе составила 3,5 метров, а толщина ледяных глыб - более 30 см.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать потепления.