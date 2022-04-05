После зимней спячки в лесах под Петербургом проснулись ежи и медведи

В Петербурге по ночам уже можно встретить ежей - они проснулись от зимней спячки. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

По словам эксперта, за животными стоит наблюдать издалека, ведь симпатичный зверек на самом деле является настоящим резервуаром разных иинфекций, которые опасны как для животных, так и для людей. Человек может заразиться не только от укуса, но и от укола иголкой.

Также петербуржцы могут нарваться на блох и клещей. Биолог напомнил, что ежи ведут ночной образ жизни и едят лягушек, насекомых и слизней. Если хочется покормить ежа, то лучше дать фарш или кусочки мяса, а вот давать молоко категорически запрещено.

Также от зимней спячки начали просыпаться и медведи. Свежий след на днях заметили в Волосовском районе. Самцы просыпаются на полмесяца, а иногда и на месяц раньше самок.