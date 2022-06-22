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В Петербурге начал работать экстренный чат для защиты памятников

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© Фото: pxhere

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В Санкт-Петербурге в период с января по июнь 2022 года стали чаще происходить сносы исторических памятников города. За это время было целиком или частично снесено шесть построек, а семь зданий могут подвергнуть подобной участи. Подобные скандальные случаи стали объектом внимания общественности, а также поспособствовали объединению градозащитников Петербурга. 

Как сообщает Neva.Today, в телеграм-мессенджере был создан канал "SOS снос чат", который посвящен своевременному оповещению о незаконных сносах. В подобных ситуациях нельзя медлить, ведь процесс сноса может весьма быстро развиваться. 

За первые месяцы 2022 года в Санкт-Петербурге под снос попали такие значимые для истории города здания, как "сталинский" павильон Ленэкспо, манеж Лейб-гвардии Финляндского полка, где во времена блокадного Ленинграда располагался Василеостровский хлебный завод. 

По мнению координатора "Живого города" Дмитрия Литвиного, застройщики предприняли именно сейчас начать деятельность по сносу важных объектов, поскольку большая часть внимания общественности н и политических деятелей направлена на события в Украине. 

Также Дмитрий Литвинов считает, что комитет по охране памятников, а именно его глава Сергей Макаров, напрямую содействует застройщикам. Ранее такого никогда не было. 

Данные проблемы по сносу или угрозе сноса исторических памятников Санкт-Петербурга привели к массовому сплочению общественности и градозащитников. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что чиновники Смольного стали фигурантами уголовного дела из-за подготовки к сносу исторических зданий в Петербурге.

 

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