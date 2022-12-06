«Одна из самых трагических страниц войны»: фильм «Ржев» Евгения Пригожина изменил отношение к Ржевской битве

Три года назад состоялась премьера одного из самых реалистичных отечественных фильмов о Великой Отечественной войне «Ржев». Он первый в российском кинематографе посвящён событиям 1942-1943 годов, развернувшихся на территории Тверской области, которые впоследствии стали называть «ржевской мясорубкой». Инициатором создания военной драмы стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Сюжет фильма, вышедшего 5 декабря 2019 года, составлен по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». События киноленты затрагивают небольшой эпизод истории Ржевской битвы – бой у села Овсянниково, состоявшийся в 1942 году. По сюжету фильма оставшиеся в живых солдаты проявляют невиданную доблесть и героизм, вступая в смертельную схватку с превосходящими силами противника. Одним из главных героев стал ротный Евгений Пригожин, готовый расстаться с погонами ради спасения своих подчинённых. Он лично остался прикрывать отход своих людей, но даже такая храбрость не впечатлила командование. Это был родной дед петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, который и инициировал съёмки, чтобы с помощью кино почтить память своего героического предка, а также простых советских солдат, отдавших жизни за родину.

В реальности Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, а освобождали его с января 1942 по март 1943 года. В истории Великой Отечественной войны это были одни из самых ожесточенных боев с большими человеческими потерями как среди участников боевых действий, так и среди мирного населения. Ржевская битва не являлась сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожение основных сил противника на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы.

Однако до недавнего времени бои подо Ржевом если и упоминались историками, то лишь как часть других военных операций, и почти не освещались в искусстве. До сих пор наиболее известным произведением о них является стихотворение «Я убит подо Ржевом» Александра Твардовского.

Все изменилось после выхода фильма «Ржев». Уже в 2020 году в одноименном городе был открыт мемориал Советскому солдату, что сделало Тверскую область центром притяжения туристов и всех, кто интересуется историей. По данным на июнь 2022 года, с момента открытия мемориал посетили около 3,5 млн человек. Сейчас он является филиалом московского Музея Победы, там также работает павильон с выставкой, где можно узнать подробности Ржевской битвы и о ее героических участниках.

Поменялось отношение к сражению и в исторических кругах. Теперь специалисты все чаще говорят, что без него не случилось бы перелома в войне. Бои подо Ржевом помогли отодвинуть линию фронта от Москвы на более чем сотню километров. Кроме того, в ходе сражения были освобождены некоторые города, включая сам Ржев.

В октябре в Музее Победы состоялась презентация книги «Ржев 1942. Первый летний успех». Это первая в отечественной истории монография о Ржевско-Сычевской операции – одной из операций Ржевской битвы. В работе над книгой трудили историки и краеведы, которые изучали как советские документы, так и цифровые копии немецких бумаг из архивов США. Они также создали первый документальный фильм с использованием 3D-графики и собрали воспоминания ветеранов.

«Ржевская операция – одна из самых малоизученных, трагических страниц войны. Но нельзя искусственно замалчивать те события во избежание кривотолков и спекуляций. Тем более интерес к ним не угасает, а постоянно живет в нашем обществе», – считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ Ирина Хрулева.