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Живопись для неравнодушных: шестая персональная выставка Виолетты Пригожиной посвящена сохранению культурного кода

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© Фото: Виолетта Пригожина. Усадьба архитектора А. С. Хренова в Заключье (Тверская область), 2021 г.

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Выставка «Сохранить нельзя разрушить» напомнит о важности бережного отношения к архитектурным памятникам и природным объектам.
 
Современное искусство расскажет петербуржцам и гостям города о проблемах сохранения культурного наследия. На выставке «Сохранить нельзя разрушить», которая откроется в петербургской художественной галерее «Краски жизни» в начале декабря, можно будет увидеть картины с запечатленными на них памятниками архитектуры и уникальными природными объектами. Автор живописных полотен — петербургская художница и меценат Виолетта Пригожина. Декабрьская персональная выставка станет для неё шестой по счету.
 
Виолетта Кировна изобразила на полотнах такие объекты, как Доходный дом В. С. Шорохова на Большой Монетной, Дворец «Собственная дача» Елизаветы Петровны в Петергофе, а также Усадьбу Елизаветы Елисеевой в Белогорке, Пальмиру и другие творения человеческого гения, которые в наши дни находятся не в самом хорошем состоянии. Объединяющее эти картины название «Сохранить нельзя разрушить» намекает на их общую проблему. Оно обращается к зрителю, ставя перед ним актуальную задачу: от того, куда нынешнее поколение поставит запятую в этой фразе, зависит сохранность этих объектов для потомков.
 
«В любой из заявленных работ, внимательный зритель может увидеть чуткое и трепетное отношение к сюжету, тщательно выписанному детали и желание донести мысль о том, какие важные вещи уходят от нас безвозвратно. Но, несмотря на серьёзность темы, яркость живописных тонов внушают зрителю надежду, предлагая в очередной раз напомнить и всерьёз задуматься о вопросах современности, поразмышлять о важности исторической памяти в отдельных народах и человечестве в целом», – высказался председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов.
 
Сама автор картин, оценивая свой проект, проводит параллель с собственной профессией. Свою жизнь Виолетта Пригожина посвятила борьбе с заболеваниями. Будучи ученым – кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры инфекционных болезней МАЛО, она тем не менее обладает чутким художественным взглядом. Вот уже пять лет занимается живописью, а также поддержкой современных талантливых авторов.
 
«Мы должны сохранить наследственный код. Возможно, для нынешнего поколения эта миссия особо важна. Установить справедливость, сохранять мир и беречь всё то, что нам дорого. Но… Как часто мне приходится видеть не только начало болезни, но и уже печальный её итог! И не только у людей. Взгляните внимательно на картины. Упадок, разрушение, исчезновение прекраснейших созданий человечества – это не требует срочного вмешательства, буквально скорой помощи?» – обращается Виолетта Кировна к своим зрителям.
 
Серия живописных работ с социальным подтекстом поддержана пейзажами с уникальной геленджикской сосной и алтайским «озером князей» Манжерок, которое является памятником природы. Всего картин шестнадцать. Выписанные детали и приятная цветовая гамма отражают авторское любование натурой, пусть даже это разрушенное здание, давно потерявшее свои величие и блеск. Художница благодарит за создание выставки свою семью, сотрудников галереи, а также писателя и поэта Андрея Логинова, Георгия Русанова и других своих друзей.
 
Посетить выставку можно с 4 по 24 декабря. Галерея «Краски жизни» расположена по адресу: Большой проспект Петроградской стороны 7/4. Выставочное пространство открыто с 12:00 до 20:00 (понедельник – выходной).

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