Живопись для неравнодушных: шестая персональная выставка Виолетты Пригожиной посвящена сохранению культурного кода
© Фото: Виолетта Пригожина. Усадьба архитектора А. С. Хренова в Заключье (Тверская область), 2021 г.
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