Артиста Бориса Щербакова госпитализировали в Петербурге

В Петербурге госпитализирован народный артист РФ Борис Щербаков. В связи с этим спектакль с его участием в ДК "Выборгский" отменили.

Щербаков должен был исполнить одну из ролей в спектакле "Свободная пара" на сцене петербургского ДК "Выборгский". Однако из-за недомоганий и госпитализации актера спектакль был отменен.

Как передает ТАСС, жена артиста, актриса Татьяна Бронзова, заявила, что Борис простыл и сейчас находится на обследовании в больнице. Также она добавила, что он в данный момент чувствует себя нормально.

Борис Щербаков является актером кино и театра. За его плечами множество ролей. Широкому зрителю он известен по картинам "Шаг навстречу", "Долгие версты войны", "С любимыми не расставайтесь", "Битва за Москву", “Криминальный квартет”, "Легенда № 17" и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что весной в Петербурге приступят к съемкам продолжения фильма “Майор Гром: Чумной доктор”.