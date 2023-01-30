Композитор Дунаев рассказал о состоянии Николая Дроздова

Знаменитый путешественник и телеведущий, известный многим по телепередаче “В мире животных”, Николай дроздов, был госпитализирован с переломами ребер. Однако известно, что сейчас он успешно восстанавливается.

Как передает тв360, композитор и певец Дмитрий Дунаев рассказал, что Николая навещала супруга в воскресенье, 29 января. Сейчас телеведущий находится в палате, где за ним присматривает его дочь.

“Находится в палате, ребра заживают, все-таки 85 лет уже. Хоть он и вечно молодой, но кости дают о себе знать. Процесс заживления будет идти чуть подольше”, — поделился композитор.

Напомним, что Николай Дроздов находился около недели в реанимации из-за перелома ребер. Травмы мужчина получил выходя из автомобиля, после неудачного падения.