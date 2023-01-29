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Поклонники заподозрили рэпера Джигана в получении второго гражданства

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© Фото: скриншот из клипа "Твой выбор"

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По Сети стали гулять слухи о том, что репер Джиган предпринимает попытки получить гражданство Израиля. Пока что сам рэпер никаких комментариев на этот счет не давал.

Как передает Патрульный Петербурга, фанаты скандального исполнителя предполагают, что он собирается получить гражданство Израиля. Такие домыслы были спровоцированы опубликованной в социальных сетях фотографией рэпера, на которой он находится возле МВД израильского города Хайфа.

По словам экспертов, у Джигана есть неплохие шансы стать гражданином Израиля, так как действует программа ускоренного получения гражданства для людей с еврейскими корнями, которые у звезды имеются — его бабушка пережила холокост.

К слову, в желании получения израильского гражданства фанаты рэпера заподозрили еще весной прошлого года, когда он публиковал пейзажи из Израиля с подписью “Дом, милый дом”.

Репер Джиган известен по таким песням, как "Твой выбор", "Больше, чем жизнь", "Держи меня за руку" и другие.

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