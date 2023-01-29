Весной 2023 года в Петербурге стартуют съемки сиквела “Майора Грома”

В Петербурге снимут продолжения фильма “Майор Гром: Чумной доктор”. Премьера сиквела запланирована на 2024 год.

Продолжение вышедшего в 2021 году отечественного кинокомикса “Майор Гром: Чумной доктор” начнут снимать в Петербурге уже этой весной. На фестивале Bubble comics con, прошедшего в 28 января, руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев заявил, что работа над кинокартиной уже началась. Об этом пишет ТАСС.

Фильм получил название “Майор Гром: игра” и выйти в прокат должен весной 2024 года. Режиссером ленты выступит Олег Трофим, ранее поставивший первый фильм, а также приквел “Гром: трудное детство”. К роли главного героя вернется актер Тихон Жизневский.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что стало известно, что скоро начнутся съемки нового сезоа сериала “Полярный”, с Михаилом Пореченковым в главной роли.