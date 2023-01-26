В скором времени начнутся съемки нового сезона сериала “Полярный”

Полюбившийся многим зрителя комедий сериал “Полярный”, с Михаилом Пореченковым в главной роли, получит продолжение. Съемки нового сезона должны начаться в ближайшее время.

Как сообщил “МК в Мурманске”, съемки третьего сезона комедийного сериала будут проходить с 5 марта по 1 мая. Основной локацией для съемок выступит город Кировск, что располагается в центре Кольского полуострова в Мурманской области.

Производством сериала будет заниматься кинокомпания “1-2-3 Продакшн”. Производство нового сезона уже вовсю идет полным ходом.

Отмечается, что Заполярье сейчас стало востребовано для съемок кино и сериалов. Сюда регулярно приезжают разные съемочные группы для съемок крупных проектов.