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Картину петербургского художника Дмитрия Шагина сняли с выставки в Москве

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства сняли с выставки картину петербургского художника и члена творческой группы “Митьки” Дмитрия Шагина. Инициатором этого стала директор музея. Картину автору вернули замазанной краской.

“МК в Питере” узнал у художника подробности этой истории. По словам Шагина, музею он выслал репродукцию картины “День тельняшки”. После новогодних праздников ему сообщили, что картину сняли с выставки. Забирая репродукцию, художник обнаружил, что один элемент на картине был закрашен краской, которую не удалось оттереть.

Никаких извинений Дмитрий Шагин не получал. Последний раз его картину снимали с выставки 35 лет назад. Причиной снятия с выставки “Дня тельняшки” назвали политические мотивы, без каких-либо уточнений.

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