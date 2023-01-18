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Писатель Платон Беседин раскрыл суть фильма "Аватар: Путь воды"

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© Фото: скриншот трейлера фильма "Аватар: Путь воды" на Youtube

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В декабре 2022 года состоялась мировая премьера сиквела фильма “Аватар” под названием “Путь воды”. За первый уикэнд лента сумела собрать в прокате 434 миллиона долларов. Интерес зрителя к ленте не угасает и до сих пор. Писатель Платон Беседин объяснил, в чем кроется феномен продолжения фантастического эпика Кэмерона.

В беседе с тв360 Беседин рассказал, что в первую очередь зритель идет на фильм из-за успеха первой части, которая на момент 2009 года стала революционной по части эффектов и зрелищности.

Однако за есть ли что-то кроме красивой картинки? По словам писателя, сценарий не является сильной стороной киноленты. Кто-то решит, что это кино о семье, кто-то увидит в нем идею, что была и в первой ленте —главное зло в людях, несущих разрушение. Однако, по мнению Беседина, фантастическая лента Джеймса Кэмерона, это в первую очередь красивая бессмыслица и своего рода эскапизм для зрителя.

“Да, “Аватар: Путь воды” — великолепно сделанная бессмыслица. Но не в этом ли столь чудесно отражается дух времени? Когда кинотеатры ломятся от желающих посмотреть на великолепную картинку, в коей нет почти никакого смысла. Не это ли приговор человечеству, мечтающему убежать в другой мир? Но на самом деле мечтающему убежать прежде всего от самого себя. Беда в том, что в кинематографе это возможно, а вот в реальной жизни — вряд ли,” — заключает Платон Беседин.

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