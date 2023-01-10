  • 10 Январь 2023
USD 11.01.2023 69.6094 -0.6908
USD ММВБ 19:15 69.7922  
EUR 11.01.2023 74.5438 -0.5347
EUR ММВБ 19:15 74.8529  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Проходящая в Севкабеле выставка по Балабанову продлена до 15 февраля

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

Проходящая в пространстве “Севкабель Порт” выставка посвященная режиссеру Алексею Балабанову была продлена на месяц. За первые 2,5 месяца экспозицию посетило более 100 тысяч человек.

Организаторы выставки приняли решение продлить работу экспозиции еще на месяц. Посвященная режиссеру культового фильма “Брат” открылась 13 октября 2022 года и должна была завершиться 15 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

По словам продюсера, основателя кинокомпании СТВ Сергея Сельянова, было много запрос на то, чтобы привезти выставку в Москву и Екатеринбург.

Отмечается также, что за первые 2,5 месяца экспозиция приняла более 100 тысяч посетителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Эрмитаже представлена выставка “Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого”, на которой петербуржцы могут увидеть свыше 300 предметов из гардероба императора. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram