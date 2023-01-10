Проходящая в Севкабеле выставка по Балабанову продлена до 15 февраля

Проходящая в пространстве “Севкабель Порт” выставка посвященная режиссеру Алексею Балабанову была продлена на месяц. За первые 2,5 месяца экспозицию посетило более 100 тысяч человек.

Организаторы выставки приняли решение продлить работу экспозиции еще на месяц. Посвященная режиссеру культового фильма “Брат” открылась 13 октября 2022 года и должна была завершиться 15 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

По словам продюсера, основателя кинокомпании СТВ Сергея Сельянова, было много запрос на то, чтобы привезти выставку в Москву и Екатеринбург.

Отмечается также, что за первые 2,5 месяца экспозиция приняла более 100 тысяч посетителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Эрмитаже представлена выставка “Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого”, на которой петербуржцы могут увидеть свыше 300 предметов из гардероба императора.