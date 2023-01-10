Успех "Чебурашки" списывают на отсутствие голливудских фильмов в прокате

Фильм “Чебурашка” за девять дней проката собрал более трех миллиардов рублей, став самым кассовым отечественным фильмом. Однако эксперты полагают, что такой результат может быть связан с отсутствием голливудских картин в российском прокате.

Как пишет Brif, аналогичные сборы в 2019 году продемонстрировал фильм “Холоп”, правда за больший промежуток времени. По мнению киножурналиста Давида Шнейдерова, причина феноменального успеха “Чебурашки” обусловлен тем, что в прокате отсутствуют голливудские фильмы. Он также добавил, что актерский состав и история тоже сыграли важную роль. По мимо всего прочего, главный герой фильма знаком сразу нескольким поколениям россиян.

Однако есть также мнение, что успех кинокартины — это заслуга ее создателей. По мнению режиссера Алексея Учителя не в одном только бренде успех фильма.

Напомним, что самым кассовым фильмом в российском прокате все еще остается картина Джеймса Кэмерона “Аватар” 2009 года. Она собрала более 3,5 млрд рублей.