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Успех "Чебурашки" списывают на отсутствие голливудских фильмов в прокате

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© Фото: скриншот трейлера фильма "Чебурашка" на Youtube

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Фильм “Чебурашка” за девять дней проката собрал более трех миллиардов рублей, став самым кассовым отечественным фильмом. Однако эксперты полагают, что такой результат может быть связан с отсутствием голливудских картин в российском прокате.

Как пишет Brif, аналогичные сборы в 2019 году продемонстрировал фильм “Холоп”, правда за больший промежуток времени. По мнению киножурналиста Давида Шнейдерова, причина феноменального успеха “Чебурашки” обусловлен тем, что в прокате отсутствуют голливудские фильмы. Он также добавил, что актерский состав и история тоже сыграли важную роль. По мимо всего прочего, главный герой фильма знаком сразу нескольким поколениям россиян.

Однако есть также мнение, что успех кинокартины — это заслуга ее создателей. По мнению режиссера Алексея Учителя не в одном только бренде успех фильма.

Напомним, что самым кассовым фильмом в российском прокате все еще остается картина Джеймса Кэмерона “Аватар” 2009 года. Она собрала более 3,5 млрд рублей.

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